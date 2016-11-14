Делегация Операционной компании BCC приняла участие в международном автоспортивном форуме

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Делегация Операционной компании Baku City Circuit (BCC) приняла участие в международном автоспортивном форуме под названием "Russian Motorsport Forum", прошедшем на подмосковном автодроме Moscow Raceway с 9 по 10 ноября.

Как сообщили Report из Операционной компании, форум стал деловой площадкой для более 250 представителей автоспорта России и ближнего зарубежья, которые обсудили текущие проблемы и дальнейшее развитие автоспорта в регионе.

Участниками мероприятия стали организаторы национальных и международных соревнований, представители профильных федераций и ведущих гоночных команд, руководители автодромов, предприниматели и журналисты, пишущие на автоспортивные темы. Наравне с Baku City Circuit, в форуме были представлены такие имена, как КАМАЗ-мастер, Российская Серия Кольцевых Гонок (СМП РСКГ), Moscow Raceway, автодром Nürburgring, Kaspersky Lab, Volkswagen, Renault, Petronas и другие.

Промоутер Гран При Европы Формулы 1 в Баку Ариф Рагимов рассказал об особенностях организации гонки на городской трассе и поделился планами на следующий сезон Формулы 1.

Первая гонка под названием Гран При Европы Формулы 1 состоялась летом этого года на уличной трассе Baku City Circuit, и подтвердила имя самой скоростной среди городских трасс Ф1. Гости из 47 стран мира смогли стать свидетелями нового рекорда скорости, установленного Валттери Боттасом (официально зарегистрированная скорость в 366 км/час была установлена на главной прямой трека, а затем неофициальный рекорд достиг 378 км/ч). Кроме того, команда Williams Martini Racing поставила еще один рекорд по быстрому пит-стопу, достигнув рекорд в 1,92 секунды.