Пилоты "Red Bull Racing" с воодушевлением ожидают дебютной гонки в Баку

Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ Пилоты Red Bull Racing Даниэль Риккардо и Макс Ферстаппен с воодушевлением ожидают дебютной гонки в Баку, передает Report со ссылкой на GPUpdate.net.

«Я жду поездки в Баку, – цитирует Даниэля GPUpdate.net. – Новая трасса является большим вызовом для каждого пилота. Мне также нравится тот факт, что это уличный автодром. Я видел фотографии города: думаю, мне там понравится. Мне он немного напомнил Будапешт [где проводится Гран При Венгрии]».

Отец Макса Йос Ферстаппен ранее выступал в Баку на соревнованиях GT.

«Мой отец гонялся там в 2012-м, – заметил победитель Гран При Испании-2016. – Я смотрел те гонки в прямом эфире. Нужно сказать, что некоторые части трассы очень похожи на те, что будем проходить мы.

Он хорошо отзывался о городе, поэтому я с нетерпением жду приезда в Баку.

На уличной трассе есть длинная прямая, что создаст дополнительные сложности при настройке машины. На уличном треке нужна прижимная сила, но длинная прямая вынуждает нас искать компромисс в области настроек.

Все гонщики и команды начнут с нуля. Всегда интересно открывать для себя новые страны и автодромы».

Азербайджан примет дебютный этап Ф1 Гран При Европы-2016, который состоится 17-19 июня.