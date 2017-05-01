Cостоялось награждение победителей "Бакинского марафона-2017"

© Report.az

Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ Состоялась церемония награждения победителей «Бакинского марафона-2017» среди мужчин и женщин, проходившего по инициативе Фонда Гейдара Алиева под девизом "Победи ветер".

Как сообщает Report, церемония награждения состоялась на Бакинском олимпийском стадионе. Обладатели первого места, как в мужской, так и женской категории получат в качестве приза 3 000 AZN, второго места - 2 000 AZN, третьего - 1 000 AZN, а также будут награждены подарками, медалями и сертификатами.

Отметим, что среди мужчин первое и второе места соответственно заняли граждане Турции Вейси Аслан и Узеир Сойлемез, а третье – россиянин Владимир Демьянов. Среди женщин первое-третье места соответственно заняли гражданка Турции Яйла Кылыдж, украинка Валентина Полтовска и иранка Персина Арап.

Кроме того, обладателям 4, 5-го мест вручены билеты на 2 человека в любую по желанию страну в пределах Европы. От спонсоров «Бакинского марафона-2017» обладатели 6, 7 и 8-го мест получат различные подарки, а 9 и 10-го мест – подарочный купон.

Марафон, который проводится уже второй год, отличился массовостью, еще большим числом участников.

Лица старше 16 лет включились в марафон после предварительной регистрации. Регистрацию для участия в соревновании прошли в целом более 13 тысяч бегунов.

Кроме того, приняли участие официальные лица государства, общественно-политические деятели, известные деятели культуры и искусства, спортсмены, представители общественности и студенты. К соревнованию также присоединились более 60 организаций и компаний, функционирующих в республике.

В марафоне, наряду с местными жителями, также приняли участие свыше 1000 граждан зарубежных стран, в том числе послы Швейцарии, Индии, Чешской Республики, Мексики, Бразилии, Объединенных Арабских Эмиратов, Украины и Малайзии в Азербайджане, представители посольств Кореи, Ирака, Беларуси, Узбекистана, Казахстана, Таджикистана и Туркменистана в нашей стране, сотрудники представительства Европейского Союза в Азербайджане, британской организации "Совместная помощь Азербайджану" (UAFA) и компании bp Азербайджан. В марафоне также приняли участие граждане США, Великобритании, Германии, Польши, Турции, России, Ирана, Грузи, Украины и других стран.

К нынешнему марафону активно присоединились и жители различных регионов Азербайджана. В соревновании также участвовали любители бега из Сумгайыта, Губы, Геранбоя, Кюрдемира и других городов и районов.

Напомним, что впервые «Бакинский марафон» был проведен 1 мая 2016 года. Основная цель марафона, организованного при поддержке Управления Приморского бульвара, Бакинского олимпийского стадиона, реализованного компанией Sport Marketing Group (SMG), - оказать поддержку развитию спорта в Азербайджане, поощрять здоровый образ жизни, объединить людей во имя благородных целей.

Партнеры и спонсоры «Бакинского марафона-2017» являются министерства - образования, транспорта, связи и высоких технологий, SOCAR, общественное объединение IDEA, общественное объединение «Региональное развитие», GreenCar, Azər Türk Bank, GoSport, «Турецкие авиалинии», Coca Cola, Huawei, Alfa Romeo, Ernst & Young.

Средства, собранные с Бакинского марафона, будут направлены на проект Фонда Гейдара Алиева, связанный с детьми, лишенными родительского попечения. Подобные марафоны проводились в Лондоне, Париже, Бостоне, Нью-Йорке, Чикаго, Берлине, Барселоне, Стамбуле и других городах. Протяженность дистанции полного марафона составляет 42 километра, а полумарафона – 21 километр. Марафонские соревнования не только являются спортивным мероприятием, но и преследуют благотворительную цель.