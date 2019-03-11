ЧМ: Азербайджан сыграл вничью с Россией по шахматам

Сегодня в Астане прошел шестой тур командного чемпионата мира по шахматам, в котором выступает мужская сборная Азербайджана.
Как сообщает Report, после дня отдыха наш коллектив встречался с лидером соревнования - командой России.
Встреча завершилась ничьей - 2:2.
Чемпионат мира, VI тур:
11 марта
Россия – Азербайджан - 2:2
Сергей Карякин – Аркадий Найдич - 0:1
Ян Непомнящий – Рауф Мамедов - 1:0
Александр Грищук – Эльтадж Сафарли - 0,5:0,5
Владислав Артемьев – Ниджат Абасов - 0,5:0,5
Другие встречи VI тура
Иран – Англия - 1:3
Индия – Казахстан - 3,5:0,5
Швеция – США - 0,5:3,5
Египет – Китай - 2:2
Турнирная таблица: Россия лидирует с 10 очками, Индия и Англия с 9 очками разделяют 2-ое и 3-е места, США с 8 очками занимают 4 место, Китай с 6 очками 5 место, Казахстан, Швеция, Азербайджан с 4 очками 7-9 места, Египет с одним очком на последнем месте.
Təbriz QuliyevАвтор новости