ЧМ: Азербайджан сыграл вничью с Россией по шахматам

Сегодня в Астане прошел шестой тур командного чемпионата мира по шахматам, в котором выступает мужская сборная Азербайджана.

Как сообщает Report, после дня отдыха наш коллектив встречался с лидером соревнования - командой России.

Встреча завершилась ничьей - 2:2.

Чемпионат мира, VI тур:

11 марта

Россия – Азербайджан - 2:2

Сергей Карякин – Аркадий Найдич - 0:1

Ян Непомнящий – Рауф Мамедов - 1:0

Александр Грищук – Эльтадж Сафарли - 0,5:0,5

Владислав Артемьев – Ниджат Абасов - 0,5:0,5

Другие встречи VI тура

Иран – Англия - 1:3

Индия – Казахстан - 3,5:0,5

Швеция – США - 0,5:3,5

Египет – Китай - 2:2

Турнирная таблица: Россия лидирует с 10 очками, Индия и Англия с 9 очками разделяют 2-ое и 3-е места, США с 8 очками занимают 4 место, Китай с 6 очками 5 место, Казахстан, Швеция, Азербайджан с 4 очками 7-9 места, Египет с одним очком на последнем месте.