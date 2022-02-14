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Члена клуба "Зальцбург" депортируют в Азербайджан

Члена клуба "Зальцбург" депортируют в Азербайджан Выступающий в австрийском клубе по настольному теннису "Зальцбург" Гусейн Салимов будет депортирован в Азербайджан вместе с семьей.
Индивидуальные
14 февраля 2022 г. 10:37
Члена клуба Зальцбург депортируют в Азербайджан

Выступающий в австрийском клубе по настольному теннису "Зальцбург" Гусейн Салимов будет депортирован в Азербайджан вместе с семьей.

Как передает Report со ссылкой на издание Sn.at, об этом заявил вице-президент клуба Вальтер Виндишбауэр.

По его словам, семья будет депортирована 15 февраля. Виндишбауэр отметил, что Г.Салимов хорошо интегрировался. Представитель клуба отметил, что азербайджанский спортсмен в настоящее время является одним из лучших игроков в настольный теннис.

"В субботу днем шесть полицейских чиновников забрали семью из лагеря для беженцев на Альпенштрассе и передали органам в городе Зальцбург", - добавил он.

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Версия на азербайджанском языке "Zaltsburq" klubunun üzvü Azərbaycana deportasiya olunur

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