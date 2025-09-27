Член сборной России по настольному теннису: Азербайджан – сильный соперник

На III Играх СНГ женская сборная России по настольному теннису встретила очень сильного соперника в лице команды Азербайджана.

Об этом в комментарии корреспонденту Report в Габале сказала член сборной Екатерина Дроздова.

Она также поблагодарила своих тренеров: "Мы планировали победить. Отрадно, что смогли добиться желаемого результата. Для меня это большая гордость. Сборная Азербайджана - сильный соперник. Благодарю своих тренеров. Благодаря командному духу мы одержали победу".

Отметим, что соревнования по настольному теннису завершатся 29 октября.