Rusiya millisinin stolüstü tennisçisi: "Azərbaycan güclü rəqibdir"
27 sentyabr, 2025
- 16:44
III MDB Oyunlarında Rusiyanın qızlardan ibarət komandası üçün Azərbaycan çox güclü rəqib olub.
Bunu milinin üzvü Yekaterina Drozdova "Report"un Qəbələyə ezam olunan əməkdaşına açıqlamasında deyib.
O, komanda yarışının finalında Azərbaycan yığmasına qalib gəldikləri üçün sevincli olduqlarını vurğulayıb:
"Qələbə qazanmağı planlaşdırırdıq. Sevindirici haldır ki, istədiyimizi həyata keçirə bildik. Mənim üçün qürurdur. Azərbaycan yığması güclü rəqibdir. Məşqçilərimə təşəkkür edirəm. Komanda ruhu göstərib qələbə qazandıq".
Qeyd edək ki, stolüstü tennis yarışlarına oktyabrın 29-da yekun vurulacaq.
