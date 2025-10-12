Ильхам Алиев Путь к Победе кибербезопасность ЧМ-2026 пропавшие без вести
    Четыре азербайджанских дзюдоиста завоевали медали на Гран-при в Перу

    • 12 октября, 2025
    • 09:42
    Четыре азербайджанских дзюдоиста завоевали медали на Гран-при в Перу

    В первый день Гран-при по дзюдо, проходящего в столице Перу Лиме, четыре спортсмена из Азербайджана завоевали медали.

    Как сообщает Report, призерами стали Кёнюль Алиева (48 кг), Ахмед Юсифов (60 кг), Руслан Пашаев и Рашад Елкиев (оба - 66 кг).

    Ахмед Юсифов завоевал серебряную медаль, а Кёнюль Алиева, Руслан Пашаев и Рашад Елкиев - бронзовые.

    Отметим, что турнир завершится 13 октября.

    Qran-pri: Azərbaycan cüdoçuları ilk gündə dörd medal qazanıblar

