Четыре азербайджанских дзюдоиста завоевали медали на Гран-при в Перу
Индивидуальные
- 12 октября, 2025
- 09:42
В первый день Гран-при по дзюдо, проходящего в столице Перу Лиме, четыре спортсмена из Азербайджана завоевали медали.
Как сообщает Report, призерами стали Кёнюль Алиева (48 кг), Ахмед Юсифов (60 кг), Руслан Пашаев и Рашад Елкиев (оба - 66 кг).
Ахмед Юсифов завоевал серебряную медаль, а Кёнюль Алиева, Руслан Пашаев и Рашад Елкиев - бронзовые.
Отметим, что турнир завершится 13 октября.
Последние новости
10:11
МИД Азербайджана выразил соболезнования КатаруВнешняя политика
09:58
В Китае при взрыве в магазине погиб человекДругие страны
09:42
Четыре азербайджанских дзюдоиста завоевали медали на Гран-при в ПеруИндивидуальные
09:24
В Южно-Китайском море корабль береговой охраны КНР протаранил филиппинское судноДругие страны
08:59
Голы "барселонского трио" помогли "Интер Майами" разгромить "Атланту"Другие страны
08:47
Власти США не могут депортировать гражданина СальвадораДругие страны
08:22
Фото
Ученикам школы азербайджанского языка в США вручены сертификатыВнешняя политика
08:06
Трамп выступит в парламенте Израиля 13 октябряДругие страны
07:45