Четыре азербайджанских дзюдоиста завоевали медали на Гран-при в Перу

В первый день Гран-при по дзюдо, проходящего в столице Перу Лиме, четыре спортсмена из Азербайджана завоевали медали.

Как сообщает Report, призерами стали Кёнюль Алиева (48 кг), Ахмед Юсифов (60 кг), Руслан Пашаев и Рашад Елкиев (оба - 66 кг).

Ахмед Юсифов завоевал серебряную медаль, а Кёнюль Алиева, Руслан Пашаев и Рашад Елкиев - бронзовые.

Отметим, что турнир завершится 13 октября.