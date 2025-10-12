Qran-pri: Azərbaycan cüdoçuları ilk gündə dörd medal qazanıblar
Fərdi
- 12 oktyabr, 2025
- 09:00
Perunun paytaxtı Limada keçirilən Qran-pri turnirinin ilk günündə Azərbaycanın dörd cüdoçusu medal qazanıb.
"Report"un məlumatına görə, bunlar Könül Əliyeva (48 kq), Əhməd Yusifov (60 kq), Ruslan Paşayev və Rəşad Yelkiyevdir (hər ikisi 66 kq).
Ə.Yusifov gümüş, K.Əliyeva, R.Paşayev və R.Yelkiyev bürünc mükafata sahib çıxıblar.
Qeyd edək ki, Qran-pri oktyabrın 13-də başa çatacaq.
