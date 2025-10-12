İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası
    Qran-pri: Azərbaycan cüdoçuları ilk gündə dörd medal qazanıblar

    Fərdi
    • 12 oktyabr, 2025
    • 09:00
    Perunun paytaxtı Limada keçirilən Qran-pri turnirinin ilk günündə Azərbaycanın dörd cüdoçusu medal qazanıb.

    "Report"un məlumatına görə, bunlar Könül Əliyeva (48 kq), Əhməd Yusifov (60 kq), Ruslan Paşayev və Rəşad Yelkiyevdir (hər ikisi 66 kq).

    Ə.Yusifov gümüş, K.Əliyeva, R.Paşayev və R.Yelkiyev bürünc mükafata sahib çıxıblar.

    Qeyd edək ki, Qran-pri oktyabrın 13-də başa çatacaq.

