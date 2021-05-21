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Чемпионка мира и четырехкратная чемпионка Европы отстранена от соревнований из-за допинга

Чемпионка мира и четырехкратная чемпионка Европы отстранена от соревнований из-за допинга Выступающая за Азербайджан тяжелоатлетка Боянка Костова временно дисквалифицирована.
Индивидуальные
21 мая 2021 г. 18:03
Чемпионка мира и четырехкратная чемпионка Европы отстранена от соревнований из-за допинга

Выступающая за Азербайджан тяжелоатлетка Боянка Костова временно дисквалифицирована.

Как сообщает Report, решение об этом приняла Международная федерация тяжелой атлетики (IWF).

Допинг-тест спортсменки из Болгарии дал положительный результат. В ее организме был обнаружен запрещенный анаболический стероидный препарат станозолол. Спортсменка имеет право запросить результат анализа теста В.

Боянка Костова завоевала золотую медаль в весовой категории до 59 кг на континентальном чемпионате, который прошел 5 апреля в столице России Москве. Это было четвертое европейское чемпионство в карьере 28-летней тяжелоатлетки после 2012, 2015 и 2016 годов. Она также поднялась на высшую ступень пьедестала почета на чемпионате мира 2015 года. Результаты Костовой на летних Олимпийских играх 2012 года в Лондоне были аннулированы после того, как в 2016-2018 годах она была наказана за допинг.

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Версия на английском языке Azerbaijan's world and four-time European champion disqualified for doping
Версия на азербайджанском языке Dünya və dördqat Avropa çempionumuz dopinqə görə yarışlardan kənarlaşdırıldı

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