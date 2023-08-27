Чемпионат мира: Украинский стрелок завоевал золотую медаль

Во второй половине дня в рамках проходящего в Баку 53-го чемпионата мира по стрелковому спорту состоялись соревнования по стрельбе по движущейся мишени на дистанции 10 метров.

Во второй половине дня в рамках проходящего в Баку 53-го чемпионата мира по стрелковому спорту состоялись соревнования по стрельбе по движущейся мишени на дистанции 10 метров.

Как сообщает Report , выступления мужских и женских команд Украины и Казахстана оказались успешными.

В решающем поединке за "золото" среди мужчин украинский стрелок Игорь Кизима выиграл у немца Криса Гроссхейма со счетом 6:3. В борьбе за бронзовую медаль корейский спортсмен Инь Ю Чонг одержал победу над чешским спортсменом Бердыхом Конасом со счетом 6:2.

В командных состязаниях в этом виде Украина заняла первое, Швеция - второе, а Финляндия - третье место.

В выступлениях женщин за "золото" турнира боролись спортсменки из Казахстана, за "бронзу" - из Украины. В итоге, Зухра Ирназарова завоевала золотую медаль, одолев соотечественницу Александру Садуакасову со счетом 6:3. В противостоянии украинок Галина Авраменко с небольшим перевесом победила Викторию Рыбовалову (7:5) и записала в свой актив "бронзу".