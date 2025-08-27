    футбол "Карабах" Шуша футбол COP29

    Чемпионат мира: Три азербайджанских дзюдоиста вышли в 1/4 финала

    Индивидуальные
    • 27 августа, 2025
    • 14:42
    Чемпионат мира: Три азербайджанских дзюдоиста вышли в 1/4 финала

    Три азербайджанских юниора вышли в 1/4 финала чемпионата мира по дзюдо в столице Болгарии Софии.

    Как сообщает корреспондент Report из Софии, Хадиджа Абдуллаева и Гюльшан Гусейнова (обе 44 кг) вышли в этот раунд, одержав победу в двух встречах.

    Анар Гулиев (50 кг) в 1/8 финала одержал победу над представителем Армении Нареком Давтяном.

    Рза Халилли (50 кг) и Расул Ализаде (55 кг) потерпели поражение, а Мухаммедали Гусиев (55 кг) победил в 1/16 финала.

    Отметим, что индивидуальные соревнования на чемпионате мира завершатся 30 августа, а 31 августа состоятся смешанные командные соревнования.

    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Фото
    Dünya çempionatı: Azərbaycanın üç cüdoçusu 1/4 finala yüksəlib

    Последние новости

    15:13

    В Сумгайыте горит хлебный цех

    Происшествия
    14:59

    ЕС согласится на требование Трампа снизить тарифы на европейские авто и товары

    Другие страны
    14:58

    В Азербайджане более 1 300 кандидатов прошли конкурсный отбор на должность учителя

    Наука и образование
    14:50

    Агентство ИКТ Азербайджана завершило 2024 год с убытком в 3,7 млн манатов

    АПК
    14:42
    Фото

    Чемпионат мира: Три азербайджанских дзюдоиста вышли в 1/4 финала

    Индивидуальные
    14:42

    Сезон рыбной ловли в Азербайджане откроется с 1 сентября

    АПК
    14:29
    Видео

    Группа азербайджанских СМИ побывала в представительстве страны при НАТО

    Внешняя политика
    14:26

    Доходы Азербайджана от экспресс-почты и курьерской доставки за последние 5 лет выросли в 4,5 раза 

    ИКТ
    14:14
    Фото

    Жителям села Хыдырлы вручены ключи от частных домов

    Внутренняя политика
    Лента новостей