Чемпионат мира: Три азербайджанских дзюдоиста вышли в 1/4 финала

Три азербайджанских юниора вышли в 1/4 финала чемпионата мира по дзюдо в столице Болгарии Софии.

Как сообщает корреспондент Report из Софии, Хадиджа Абдуллаева и Гюльшан Гусейнова (обе 44 кг) вышли в этот раунд, одержав победу в двух встречах.

Анар Гулиев (50 кг) в 1/8 финала одержал победу над представителем Армении Нареком Давтяном.

Рза Халилли (50 кг) и Расул Ализаде (55 кг) потерпели поражение, а Мухаммедали Гусиев (55 кг) победил в 1/16 финала.

Отметим, что индивидуальные соревнования на чемпионате мира завершатся 30 августа, а 31 августа состоятся смешанные командные соревнования.