Чемпионат мира: Три азербайджанских дзюдоиста вышли в 1/4 финала
Индивидуальные
- 27 августа, 2025
- 14:42
Три азербайджанских юниора вышли в 1/4 финала чемпионата мира по дзюдо в столице Болгарии Софии.
Как сообщает корреспондент Report из Софии, Хадиджа Абдуллаева и Гюльшан Гусейнова (обе 44 кг) вышли в этот раунд, одержав победу в двух встречах.
Анар Гулиев (50 кг) в 1/8 финала одержал победу над представителем Армении Нареком Давтяном.
Рза Халилли (50 кг) и Расул Ализаде (55 кг) потерпели поражение, а Мухаммедали Гусиев (55 кг) победил в 1/16 финала.
Отметим, что индивидуальные соревнования на чемпионате мира завершатся 30 августа, а 31 августа состоятся смешанные командные соревнования.
