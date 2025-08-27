    Qarabağ AZAL Prezident İlham Əliyev Hava proqnozu İsrail-İran gərginliyi Klublararası dünya çempionatı İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı

    • 27 avqust, 2025
    Dünya çempionatı: Azərbaycanın üç cüdoçusu 1/4 finala yüksəlib

    Azərbaycanın üç yeniyetmə cüdoçusu Bolqarıstanın paytaxtı Sofiyada keçirilən dünya çempionatında 1/4 finala yüksəlib.

    "Report"un yarışa ezam olunmuş əməkdaşının məlumatına görə, Xədicə Abdullayeva, Gülşən Hüseynova (hər ikisi 44 kq) iki qarşılaşmada qalib gələrək bu raunda vəsiqə əldə ediblər.

    Anar Quliyev (50 kq) 1/8 finalda Ermənistan təmsilçisi Narek Davtyandan güclü olub.

    Rza Xəlilli (50 kq) və Rəsul Əlizadə (55 kq) 1/16 finalda məğlub olublar.

    Məhəmmədəli Hüsiyev (55 kq) 1/16 finalda qalib gələrək mərhələ adlayıb.

    Qeyd edək ki, dünya çempionatında fərdi müvarizə avqustun 30-da bitəcək. Avqustun 31-də qarışıq komanda yarışı baş tutacaq.

    Foto
    Чемпионат мира: Три азербайджанских дзюдоиста вышли в 1/4 финала

