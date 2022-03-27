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Азербайджанские фигуристы завершили выступления на чемпионате мира

Азербайджанские фигуристы завершили выступления на чемпионате мира Азербайджанские фигуристы завершили выступления на чемпионате мира во французском Монпелье.
Индивидуальные
27 марта 2022 г. 09:50
Азербайджанские фигуристы завершили выступления на чемпионате мира

Азербайджанские фигуристы завершили выступления на чемпионате мира во французском Монпелье.

Как сообщает Report, последний из членов сборной Владимир Литвинцев выступил 26 марта в произвольной программе.

В своей группе он занял 26-е место, набрав 233.62 балла. Ранее в короткой программе Литвинцев занял 13-е место.

Напомним, что Азербайджан на чемпионате мира представляли 4 фигуриста - Владимир Литвинцев, Екатерина Рябова, Екатерина Кузнецова и Александр Колосовский. Рябова заняла 9-е место в первой короткой программе. В произвольной программе она была 10-й, но в общем зачете вышла на 9-е место.

Колосовский и Кузнецов не смогли пройти этап, так как не смогли набрать соответствующие очки.

Чемпионат мира завершится сегодня.

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Версия на азербайджанском языке Dünya çempionatı: Azərbaycanın son fiqurlu konkisürəni 16-cı yeri tutub

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