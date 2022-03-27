Азербайджанские фигуристы завершили выступления на чемпионате мира во французском Монпелье.
Как сообщает Report, последний из членов сборной Владимир Литвинцев выступил 26 марта в произвольной программе.
В своей группе он занял 26-е место, набрав 233.62 балла. Ранее в короткой программе Литвинцев занял 13-е место.
Напомним, что Азербайджан на чемпионате мира представляли 4 фигуриста - Владимир Литвинцев, Екатерина Рябова, Екатерина Кузнецова и Александр Колосовский. Рябова заняла 9-е место в первой короткой программе. В произвольной программе она была 10-й, но в общем зачете вышла на 9-е место.
Колосовский и Кузнецов не смогли пройти этап, так как не смогли набрать соответствующие очки.
Чемпионат мира завершится сегодня.