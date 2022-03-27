Азербайджанские фигуристы завершили выступления на чемпионате мира

Азербайджанские фигуристы завершили выступления на чемпионате мира во французском Монпелье.

Азербайджанские фигуристы завершили выступления на чемпионате мира во французском Монпелье.

Как сообщает Report, последний из членов сборной Владимир Литвинцев выступил 26 марта в произвольной программе.

В своей группе он занял 26-е место, набрав 233.62 балла. Ранее в короткой программе Литвинцев занял 13-е место.

Напомним, что Азербайджан на чемпионате мира представляли 4 фигуриста - Владимир Литвинцев, Екатерина Рябова, Екатерина Кузнецова и Александр Колосовский. Рябова заняла 9-е место в первой короткой программе. В произвольной программе она была 10-й, но в общем зачете вышла на 9-е место.

Колосовский и Кузнецов не смогли пройти этап, так как не смогли набрать соответствующие очки.

Чемпионат мира завершится сегодня.