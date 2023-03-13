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Чемпионат мира по тхэквондо пройдет в Бакинском кристальном зале

Чемпионат мира по тхэквондо пройдет в Бакинском кристальном зале Чемпионат мира по тхэквондо, который запланирован в Баку с 29 мая по 4 июня, пройдет в Бакинском кристальном зале.
Индивидуальные
13 марта 2023 г. 17:45
Чемпионат мира по тхэквондо пройдет в Бакинском кристальном зале

Чемпионат мира по тхэквондо, который запланирован в Баку с 29 мая по 4 июня, пройдет в Бакинском кристальном зале.

Как сообщили Report в Федерации тхэквондо Азербайджана, в ходе рабочего визита в Баку генсек Всемирной федерации тхэквондо Джанкан Сио ознакомился с подготовительными работами к ЧМ и провел обсуждения с руководством Федерации тхэквондо Азербайджана.

На встречах с министром молодежи и спорта Фаридом Гаибовым, его заместителем Марианой Василевой, президентом Федерации тхэквондо Кямаледдином Гейдаровым и вице-президентом Наги Сафаровым состоялся обмен мнениями о подготовке к впервые организуемому в Баку чемпионату.

В рамках чемпионата в Баку отметят 50-летие создания Всемирной федерации тхэквондо. На чемпионате мира ожидается участие около 3 тыс. гостей.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda keçiriləcək taekvondo üzrə dünya çempionatının məkanı açıqlanıb

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