Чемпионат мира по борьбе 2026 года пройдет в Баку
- 14 сентября, 2025
- 10:34
Чемпионат мира по борьбе U-17 2026 года пройдет в Баку.
Как сообщает Report, данное решение было принято на заседании Исполнительного комитета Объединенного мира борьбы (UWW).
На проведение мирового первенства также претендовали София (Болгария), Александрия (Египет), Амман (Иордания) и Брашов (Румыния).
Сильнейшие юные борцы мира будут бороться за высший титул в следующем году с 27 июля по 2 августа на Национальной арене гимнастики.
Напомним, что азербайджанская столица также принимала эти соревнования в 2012 году.
