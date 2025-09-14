Чемпионат мира по борьбе 2026 года пройдет в Баку

Чемпионат мира по борьбе U-17 2026 года пройдет в Баку.

Как сообщает Report, данное решение было принято на заседании Исполнительного комитета Объединенного мира борьбы (UWW).

На проведение мирового первенства также претендовали София (Болгария), Александрия (Египет), Амман (Иордания) и Брашов (Румыния).

Сильнейшие юные борцы мира будут бороться за высший титул в следующем году с 27 июля по 2 августа на Национальной арене гимнастики.

Напомним, что азербайджанская столица также принимала эти соревнования в 2012 году.