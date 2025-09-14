Ильхам Алиев Чарли Кирк Польша Великое возвращение Катар Ассамблея Страхового союза Тюркского мира
    Чемпионат мира по борьбе 2026 года пройдет в Баку

    Чемпионат мира по борьбе 2026 года пройдет в Баку

    Чемпионат мира по борьбе U-17 2026 года пройдет в Баку.

    Как сообщает Report, данное решение было принято на заседании Исполнительного комитета Объединенного мира борьбы (UWW).

    На проведение мирового первенства также претендовали София (Болгария), Александрия (Египет), Амман (Иордания) и Брашов (Румыния).

    Сильнейшие юные борцы мира будут бороться за высший титул в следующем году с 27 июля по 2 августа на Национальной арене гимнастики.

    Напомним, что азербайджанская столица также принимала эти соревнования в 2012 году.

    Güləş üzrə 2026-cı il dünya çempionatı Bakıda keçiriləcək
    Baku to host 2026 U17 World Wrestling Championship

