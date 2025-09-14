İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”
    • 14 sentyabr, 2025
    • 10:26
    Güləş üzrə 2026-cı il dünya çempionatı Bakıda keçiriləcək

    17 yaşadək güləşçilər arasında dünya çempionatı 2026-cı ildə Bakıda keçiriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə qərar Dünya Güləş Birliyinin (UWW) İcraiyyə Komitəsinin iclasında qəbul edilib.

    Sofiya (Bolqarıstan), İsgəndəriyyə (Misir), Amman (İordaniya) və Braşovun (Rumıniya) da namizəd olduğu yarışın təşkilatçılığı Bakıya həvalə edilib.

    Dünyanın ən güclü yeniyetmə güləşçiləri gələn il 27 iyul - 2 avqustda Milli Gimnastika Arenasında müəyyənləşəcək.

    Xatırladaq ki, analoji yarış 2012-ci ildə də Bakıda keçirilib.

    Чемпионат мира по борьбе 2026 года пройдет в Баку
    Baku to host 2026 U17 World Wrestling Championship

