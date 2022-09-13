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Чемпионат мира: Еще две женщины-борца Азербайджана вступают в борьбу

Чемпионат мира: Еще две женщины-борца Азербайджана вступают в борьбу Еще две женщины-борца Азербайджана вступают в борьбу на чемпионате мира в Белграде (Сербия).
Индивидуальные
13 сентября 2022 г. 09:37
Чемпионат мира: Еще две женщины-борца Азербайджана вступают в борьбу

Еще две женщины-борца Азербайджана вступают в борьбу на чемпионате мира в Белграде (Сербия).

Как сообщает Report, Лейла Гурбанова (53 кг) в 1/8 финала встретится с Юлией Леорда (Молдова).

Элим Манолова (65 кг) в 1/4 встретится с победителем пары Аслы Демир (Турция) / Жиа Лонг (Китай)

Сегодня также три борца проведут утешительные встречи. Борец греко-римского стиля (60 кг) Мурад Мамедов встретится с сильнейшим в паре Юстиас Петравичус / Ахмед Махмуд (Египет), Сабах Шариати (130 кг) с Алимханом Сидиковым (Казахстан), среди женщин-борцов Татьяна Омельченко (62 кг) встретится с Сяоцзюань Луо (Китай).

Ранее 5 борцов греко-римского стиля завоевали медали: Эльданиз Азизли (55 кг) взял золото, Ульви Ганизаде (72 кг) - серебро, Талех Мамедов (63 кг), Хасрат Джафаров (67 кг) и Ариф Нифтуллаев (97 кг) - бронзу.

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Версия на азербайджанском языке Dünya çempionatı: Azərbaycanın daha iki qadın güləşçisi mübarizəyə başlayır

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