Азербайджанский борец стал чемпионом мира

Азербайджанский борец греко-римского стиля Нихат Мамедли вышел в финал чемпионата мира U-23 в испанском городе Понтеведра.

Азербайджанский борец греко-римского стиля Гурбан Гурбанов завоевал золотую медаль на чемпионате мира U-23 в испанском Понтеведре.

Как передает Report , выступавший в весовой категории до 72 кг спортсмен в финале одолел хорвата Павла Пуклавца со счетом 8:2.

Так, сборная Азербайджана по греко-римской борьбе завершила чемпионат мира с 3 медалями. Ранее второе место заняли Нихад Гулузаде (55 кг) и Нихад Мамедли (60 кг).

20:30

Азербайджанский борец греко-римского стиля Нихат Мамедли вышел в финал чемпионата мира U-23 в испанском городе Понтеведра.

Как сообщает Report, в весовой категории до 60 кг спортсмен встретился с турком Керемом Кемалем в поединке за золотую медаль.

Проиграв сопернику со счетом 0:8, Мамедли довольствовался вторым местом.

Ранее борец греко-римского Нихад Гулузаде (55 кг) завоевал серебряную медаль.