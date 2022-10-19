Азербайджанский борец стал чемпионом мира

Азербайджанский борец греко-римского стиля Гурбан Гурбанов завоевал золотую медаль на чемпионате мира U-23 в испанском Понтеведре.
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Так, сборная Азербайджана по греко-римской борьбе завершила чемпионат мира с 3 медалями. Ранее второе место заняли Нихад Гулузаде (55 кг) и Нихад Мамедли (60 кг).
Азербайджанский борец греко-римского стиля Нихат Мамедли вышел в финал чемпионата мира U-23 в испанском городе Понтеведра.
Как сообщает Report, в весовой категории до 60 кг спортсмен встретился с турком Керемом Кемалем в поединке за золотую медаль.
Проиграв сопернику со счетом 0:8, Мамедли довольствовался вторым местом.
Ранее борец греко-римского Нихад Гулузаде (55 кг) завоевал серебряную медаль.