Чемпионат мира: Азербайджанский борец греко-римского выйдет на финальный поединок

В столице Хорватии Загребе в последний день чемпионата мира азербайджанский борец греко-римского стиля Хасрат Джафаров (67 кг) выйдет на финальный поединок.

Как сообщает Report, спортсмен в противостоянии за звание чемпиона мира встретится с иранцем Саидом Эсмаили.

Отметим, что на данный момент в активе сборной Азербайджана семь медалей. Ульви Ганизаде (72 кг) завоевал титул чемпиона мира, Гиорги Мешвилдишвили (125 кг) взял серебро, а Эльдениз Азизли (55 кг), Нуреддин Новрузов (61 кг), Арсений Джиоев (86 кг), Осман Нурмагомедов (92 кг) и Мурад Ахмедиев (92 кг) удостоились бронзовых наград.