    Dünya çempionatı: Azərbaycanın yunan-Roma güləşçisi final görüşünə çıxacaq

    Fərdi
    • 21 sentyabr, 2025
    • 09:35
    Dünya çempionatı: Azərbaycanın yunan-Roma güləşçisi final görüşünə çıxacaq

    Xorvatiyanın paytaxtı Zaqrebdə keçirilən dünya çempionatının sonuncu günündə Azərbaycanın yunan-Roma güləşçisi Həsrət Cəfərov (67 kq) final görüşünə çıxacaq.

    "Report" xəbər verir ki, idmançı iranlı Səid Esmaili ilə münasibətlərə aydınlıq gətirəcək.

    Qeyd edək ki, hazırda Azərbaycanın hesabında 7 medal var. Ülvi Qənizadə (72 kq) dünya çempionu adını qazanıb. Giorgi Meşvildişvili (125 kq) gümüş, Eldəniz Əzizli (55 kq), Nürəddin Novruzov (61 kq), Arseniy Djioyev (86 kq), Osman Nurmaqomedov (92 kq) və Murad Əhmədiyev isə (92 kq) bürünc medal qazanıb.

    güləş dünya çempionatı Yunan-Roma güləşi
