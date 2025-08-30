Чемпионат мира: Азербайджанские дзюдоисты завершили соревнования с двумя медалями

Азербайджанские дзюдоисты завоевали две медали в индивидуальных соревнованиях на юниорском чемпионате мира, завершающемся в Софии (Болгария).

Как передает корреспондент Report из Софии, сегодня на татами вышли два представителя Азербайджана, которые проиграли на ранних стадиях: Масума Мамедли (70 кг) - в 1/16 финала, Субхан Ахундов (90+) - в 1/8 финала.

Отметим, что ранее на турнире выступили 13 дзюдоистов Азербайджана. Из них Анар Гулиев (50 кг) и Зейд Алескеров (60 кг) завоевали бронзовые медали.

Сегодня завершаются индивидуальные соревнования на мундиале. Смешанные командные соревнования пройдут 31 августа.