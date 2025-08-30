Dünya çempionatı: Azərbaycan cüdoçuları fərdi mübarizəni iki medalla başa vurublar

    İlham Əliyev Türkiyə zəfər bayramı şəhid Bakı-Ağdam qatarı Beynəlxalq İtkinlər Günü

    30 avqust, 2025
    Azərbaycanın yeniyetmə cüdoçuları Bolqarıstanın paytaxtı Sofiyada keçirilən dünya çempionatında fərdi yarışları iki medalla başa vurublar.

    "Report"un turnirə ezam olunmuş əməkdaşının məlumatına görə, bu gün tatamiyə çıxan Məsumə Məmmədli (70 kq) 1/16 final mərhələsində Vanessa Karaffovaya (Çexiya) uduzub.

    Sübhan Axundov isə (+90 kq) 1/8 finalda Kaito Tokita (Yaponiya) ilə dueldən məğlub ayrılıb.

    Qeyd edək ki, daha əvvəl Azərbaycanın 13 cüdoçusu tatamiyə çıxıb. Onlardan Anar Quliyev (50 kq) və Zeyd Ələsgərov (60 kq) bürünc medal qazanıblar. Bu gün mundialda fərdi mübarizəyə yekun vurulur. Avqustun 31-də isə qarışıq komanda yarışı baş tutacaq.

