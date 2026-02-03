İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” Gənclər Günü
    Azərbaycan Kuboku: 1/4 final mərhələsinin ilk oyunlarına təyinatlar açıqlanıb

    Futbol
    • 03 fevral, 2026
    • 17:03
    Azərbaycan Kuboku: 1/4 final mərhələsinin ilk oyunlarına təyinatlar açıqlanıb

    Azərbaycan Kubokunun 1/4 final mərhələsinin ilk oyunlarına təyinatlar açıqlanıb.

    Bu barədə "Report"a AFFA-dan bildirilib.

    Azərbaycan Kuboku

    1/4 final, ilk oyunlar

    4 fevral

    17:00. "Sumqayıt" – "Zirə"

    Hakimlər: Cavid Cəlilov, Kamran Bayramov, Müslüm Əliyev, Vüqar Həsənli.

    VAR: Kamal Umudlu.

    AVAR: Eyyub İbrahimov.

    Hakim-inspektor: Asim Xudiyev.

    AFFA nümayəndəsi: Kifayət Mustafayeva.

    Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionu

    19:30. "Sabah" – "Qəbələ"

    Hakimlər: Fərid Hacıyev, Asiman Əzizli, Rəhman İmami, Kamran Əliyev.

    VAR: Nicat İsmayıllı.

    AVAR: Zeynal Zeynalov.

    Hakim-inspektor: Babək Quliyev.

    AFFA nümayəndəsi: Elgiz Abbasov.

    "Bank Respublika Arena"

    5 fevral

    14:30. "Şamaxı" – "Qarabağ"

    Hakimlər: Kamranbəy Rəhimov, Rahil Ramazanov, Tərlan Talıbzadə, Murad Səlimov.

    VAR: Rauf Cabarov.

    AVAR: Emin Əliyev.

    Hakim-inspektor: Anar Salmanov.

    AFFA nümayəndəsi: Məmmədəli Məmmədov.

    Şamaxı şəhər stadionu

    19:00. "Turan Tovuz" – "Kəpəz"

    Hakimlər: Əli Əliyev, Cəmil Quliyev, Gülnurə Əkbərzadə, Elvin Bayramov.

    VAR: Rəvan Həmzəzadə.

    AVAR: Teymur Teymurov.

    Hakim-inspektor: Rəhim Həsənov.

    AFFA nümayəndəsi: Zaur Hacı-Məhərrəmov.

    "Azərsun Arena"

    Azərbaycan Kuboku Futbol xəbərləri AFFA

