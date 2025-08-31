    Ильхам Алиев ШОС Международный день пропавших без вести Си Цзиньпин Китай

    Чемпионат мира: Азербайджанская сборная по дзюдо вышла в четвертьфинал

    Индивидуальные
    • 31 августа, 2025
    • 13:11
    Чемпионат мира: Азербайджанская сборная по дзюдо вышла в четвертьфинал

    Сборная Азербайджана по дзюдо среди юниоров успешно начала командные соревнования чемпионата мира, проходящего в столице Болгарии.

    Как сообщает сотрудник Report из Софии, наша сборная встретилась с национальной командой Грузии в 1/8 финала.

    Азербайджанская команда одолела соперника со счетом 4:2 и вышла в 1/4 финала.

    Отметим, что ранее наши дзюдоисты завершили индивидуальные соревнования с двумя бронзовыми медалями. Анар Гулиев (50 кг) и Зейд Алескеров (60 кг) поднялись на третью ступень пьедестала.

    Чемпионат мира   дзюдо   сборная Азербайджана  
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Фото
    Dünya çempionatı: Azərbaycanın cüdo millisi Gürcüstanı məğlub edib

    Последние новости

    13:47
    Фото

    Президент Азербайджана встретился в Тяньцзине с основателем и председателем компании Sichian Sunsync Photovoltaic Technology Co

    Внешняя политика
    13:46

    СМИ: В ФРГ сняли с повестки вопрос возможной отправки своих военных в Украину

    Другие страны
    13:43
    Фото

    Президент Азербайджана встретился в Тяньцзине с генеральным директором корпорации "CETC"

    Внешняя политика
    13:36
    Фото

    Президент Ильхам Алиев встретился в Тяньцзине с исполняющим обязанности руководителя компании China Energy Engineering Corporation Limited Ни Чжэнем

    Внешняя политика
    13:28

    Эрдоган: Многоаспектный подход необходим для укрепления регионального мира

    В регионе
    13:19

    Реджеп Тайип Эрдоган встретился с Си Цзиньпином в Китае

    В регионе
    13:12

    Сын Трампа не исключил, что будет баллотироваться на пост президента

    Другие страны
    13:11
    Фото

    Чемпионат мира: Азербайджанская сборная по дзюдо вышла в четвертьфинал

    Индивидуальные
    12:53

    Завтра воздух на Абшероне прогреется до 36 градусов

    Экология
    Лента новостей