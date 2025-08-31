Чемпионат мира: Азербайджанская сборная по дзюдо вышла в четвертьфинал
31 августа, 2025
- 13:11
Сборная Азербайджана по дзюдо среди юниоров успешно начала командные соревнования чемпионата мира, проходящего в столице Болгарии.
Как сообщает сотрудник Report из Софии, наша сборная встретилась с национальной командой Грузии в 1/8 финала.
Азербайджанская команда одолела соперника со счетом 4:2 и вышла в 1/4 финала.
Отметим, что ранее наши дзюдоисты завершили индивидуальные соревнования с двумя бронзовыми медалями. Анар Гулиев (50 кг) и Зейд Алескеров (60 кг) поднялись на третью ступень пьедестала.
