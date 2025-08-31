    İlham Əliyev Türkiyə zəfər bayramı şəhid Bakı-Ağdam qatarı Beynəlxalq İtkinlər Günü

    Dünya çempionatı: Azərbaycanın cüdo millisi Gürcüstanı məğlub edib

    Fərdi
    • 31 avqust, 2025
    • 12:58
    Dünya çempionatı: Azərbaycanın cüdo millisi Gürcüstanı məğlub edib

    Yeniyetmə cüdoçulardan ibarət Azərbaycan millisi Bolqarıstanın paytaxtı Sofiyada keçirilən dünya çempionatının qarışıq komanda yarışına qələbə ilə başlayıb. 

    "Report"un turnirə ezam olunan əməkdaşının məlumatına görə, yığma 1/8 finalda Gürcüstan ilə üz-üzə gəlib. 

    Azərbaycan seçməsi rəqibini 4:2 hesabı ilə üstələyərək 1/4 finala vəsiqə qazanıb.

    Qeyd edək ki, Azərbaycan cüdoçuları daha əvvəl fərdi yarışı iki bürünc medalla başa vurublar. Anar Quliyev (50 kq) və Zeyd Ələsgərov (60 kq) bürünc mükafat əldə ediblər.

    cüdo   Azərbaycan   Bolqarıstan   dünya çempionatı   qələbə  
    Rus Versiası Rus Versiası
    Foto
    Чемпионат мира: Азербайджанская сборная по дзюдо вышла в четвертьфинал

    Son xəbərlər

    14:01

    Prezident İlham Əliyev Tiencin şəhərində "CCCC" şirkətinin sədri ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    13:49

    Cəlilabadda minik avtomobilləri toqquşub, ölən və yaralananlar var

    Hadisə
    13:41
    Foto

    Prezident İlham Əliyev Tiencində "CETC" korporasiyasının baş direktoru ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    13:39

    KİV: İsrail aviasiyası "Hizbullah" hədəflərinə hücum edib

    Digər ölkələr
    13:36
    Foto

    Azərbaycan Prezidenti Tiencində "Sichian Sunsync Photovoltaic Technology Co" şirkətinin təsisçisi və sədri ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    13:36
    Foto

    İlham Əliyev Tiencində "China Energy Engineering Corporation Limited" şirkətinin rəhbəri vəzifəsini icra edən Ni Cen ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    13:33

    Rusiyanın Xersona endirdiyi zərbələr nəticəsində 1 nəfər həlak olub, 8 nəfər yaralanıb

    Digər ölkələr
    13:27
    Foto

    Mingəçevirdə "Kürü keçək?!" adlı açıq suda üzmə yarışı keçirilir

    Fərdi
    13:17

    "Qarabağ"ın Çempionlar Liqasındakı rəqibi Ukrayna millisinin üzvünü transfer edib

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti