    Четыре азербайджанских борца греко-римского стиля сегодня вступят в борьбу на ЧМ в Загребе

    Индивидуальные
    • 18 сентября, 2025
    • 09:37
    Четыре азербайджанских борца греко-римского стиля сегодня вступят в борьбу на ЧМ в Загребе

    Сегодня четыре азербайджанских борца греко-римского стиля выступят на чемпионате мира в Загребе.

    Как сообщает Report, наряду с четырехкратным чемпионом мира Эльданизом Азизли (55 кг), в борьбу вступят Сянан Сулейманов (77 кг), Гурбан Гурбанов (82 кг) и Бека Канделаки (130 кг).

    Отметим, что ранее азербайджанские борцы завоевали 4 медали. Георгий Мешвилдишвили (125 кг) завоевал серебро, а Нуреддин Новрузов (61 кг), Арсений Джиоев (86 кг) и Осман Нурмагомедов (92 кг) завоевали бронзу. 

