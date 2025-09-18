Четыре азербайджанских борца греко-римского стиля сегодня вступят в борьбу на ЧМ в Загребе

Сегодня четыре азербайджанских борца греко-римского стиля выступят на чемпионате мира в Загребе.

Как сообщает Report, наряду с четырехкратным чемпионом мира Эльданизом Азизли (55 кг), в борьбу вступят Сянан Сулейманов (77 кг), Гурбан Гурбанов (82 кг) и Бека Канделаки (130 кг).

Отметим, что ранее азербайджанские борцы завоевали 4 медали. Георгий Мешвилдишвили (125 кг) завоевал серебро, а Нуреддин Новрузов (61 кг), Арсений Джиоев (86 кг) и Осман Нурмагомедов (92 кг) завоевали бронзу.