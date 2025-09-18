İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu

    Dünya çempionatı: Azərbaycanın 4 yunan-Roma güləşçisi bu gün mübarizəyə qoşulacaq

    Fərdi
    • 18 sentyabr, 2025
    • 09:22
    Dünya çempionatı: Azərbaycanın 4 yunan-Roma güləşçisi bu gün mübarizəyə qoşulacaq

    Azərbaycanın 4 yunan-Roma güləşçisi Xorvatiyanın paytaxtı Zaqrebdə keçirilən dünya çempionatında bu gün çıxış edəcək.

    "Report"un məlumatına görə, 4 qat dünya çempionu Eldəniz Əzizli (55 kq) ilə yanaşı, Sənan Süleymanov (77 kq), Qurban Qurbanov (82 kq) və Beka Kandelaki (130 kq) mübarizəyə qoşulacaq.

    Qeyd edək ki, daha əvvəl Azərbaycan sərbəst güləşçiləri 4 medal əldə ediblər. Giorgi Meşvildişvili (125 kq) gümüş, Nürəddin Novruzov (61 kq), Arseniy Djioyev (86 kq) və Osman Nurmaqomedov (92 kq) isə bürünc mükafata sahib çıxıblar.

    güləş dünya çempionatı yunan-Roma sərbəst güləş
    Четыре азербайджанских борца греко-римского стиля сегодня вступят в борьбу на ЧМ в Загребе

    Son xəbərlər

    10:47

    Kiyevdə Ukrayna-Polşa hərbi əməkdaşlığı müzakirə ediləcək

    Digər ölkələr
    10:45

    Fransa büdcəyə qənaət səbəbindən kütləvi etirazlara və tətillərə hazırlaşır

    Digər ölkələr
    10:36

    Çempionlar Liqası: Azərbaycanın minifutbol komandaları növbəti matçlarına çıxacaqlar

    Futbol
    10:34
    Foto

    Milli Musiqi Günü münasibətilə Üzeyir Hacıbəylinin məzarı ziyarət edilib

    İncəsənət
    10:30

    ADB Azərbaycanda özəl sektor layihələrinin keyfiyyətini yaxşılaşdıracaq

    Maliyyə
    10:29

    Türkiyədə İŞİD-lə əlaqədə şübhəli bilinən 51 nəfər saxlanılıb

    Region
    10:26

    Azərbaycan klubu serbiyalı basketbolçu transfer edib

    Komanda
    10:19

    Aİ-nin genişlənmə məsələləri üzrə komissarı Ağdama gedir

    Xarici siyasət
    10:16

    Şuşada beynəlxalq tədbirlərin keçirilməsi suverenliyimizin və ərazi bütövlüyümüzün nümayişidir - RƏY

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti