Чемпионат Европы: Еще 3 азербайджанских тхэквондиста вступают в борьбу

Чемпионат Европы завершится 11 апреля

Сегодня еще три азербайджанских тхэквондиста начинают борьбу на Чемпионате Европы в столице Болгарии, Софии.

Как сообщает Report, в третий день соревнований выступающий в весовой категории 74 кг Айхан Тагизаде встретится в 1/16 финала с Атманом Бутуяклом (Франция).

Двукратный чемпион Европы и мира в категории до 80 кг Милад Беиги Харджегани встретится в 1/8 финала с победителем пары Давид Симек (Чехия) - Олександр Филиппов (Израиль).

В соревнованиях среди женщин Фарида Азизова (67 кг) в 1/8 финала встретится с победительницей пары Наталья Иулева (Беларусь) - Элин Йоханссон (Швеция).

Отметим, что в первый день соревнований Минайа Акперова (46 кг) завоевала бронзовую медаль. Чемпионат Европы завершится 11 апреля. Азербайджан на соревнованиях представляют 11 тхэквондистов.