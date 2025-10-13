Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    Чемпионат Европы: Cборная Азербайджана по шахматам стала единоличным лидером

    Индивидуальные
    13 октября, 2025
    21:32
    Чемпионат Европы: Cборная Азербайджана по шахматам стала единоличным лидером

    Мужская сборная Азербайджана по шахматам, одолев коллектив из Украины, вышла на первое место на чемпионате Европы в грузинском Батуми.

    Как сообщает Report, встреча 7-го тура завершилась победой азербайджанских шахматистов со счетом 2,5:1,5.

    В составе сборной лишь Рауф Мамедов одолел оппонента, Шахрияр Мамедьяров, Айдын Сулейманлы, Мухаммед Мурадлы и Эльтадж Сафарли сыграли вничью со своими соперниками.

    За тур до завершения турнира команда Азербайджана занимает первое место с 13 очками, опережая украинскую сборную.

    Отметим, что чемпионат Европы, проходящий по швейцарской системе, завершится 14 октября.

    Avropa çempionatı: Azərbaycanın şahmat millisi birinci pilləyə yüksəlib

