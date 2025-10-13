Чемпионат Европы: Cборная Азербайджана по шахматам стала единоличным лидером
Индивидуальные
- 13 октября, 2025
- 21:32
Мужская сборная Азербайджана по шахматам, одолев коллектив из Украины, вышла на первое место на чемпионате Европы в грузинском Батуми.
Как сообщает Report, встреча 7-го тура завершилась победой азербайджанских шахматистов со счетом 2,5:1,5.
В составе сборной лишь Рауф Мамедов одолел оппонента, Шахрияр Мамедьяров, Айдын Сулейманлы, Мухаммед Мурадлы и Эльтадж Сафарли сыграли вничью со своими соперниками.
За тур до завершения турнира команда Азербайджана занимает первое место с 13 очками, опережая украинскую сборную.
Отметим, что чемпионат Европы, проходящий по швейцарской системе, завершится 14 октября.
