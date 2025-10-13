İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası

    Avropa çempionatı: Azərbaycanın şahmat millisi birinci pilləyə yüksəlib

    Komanda
    • 13 oktyabr, 2025
    • 21:21
    Avropa çempionatı: Azərbaycanın şahmat millisi birinci pilləyə yüksəlib

    Kişi şahmatçılardan ibarət Azərbaycan millisi Gürcüstanın Batumi şəhərində keçirilən Avropa çempionatında birinci pilləyə yüksəlib.

    "Report"un məlumatına görə, buna yığmanın VIII turda Ukraynaya qalib gəlməsi səbəb olub.

    Qarşılaşma komandamızın 2,5:1,5 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb. Yığmanın heyətində Şəhriyar Məmmədyarov, Rauf Məmmədov, Aydın Süleymanlı, Məhəmməd Muradlı, Eltac Səfərli mübarizə aparıblar.

    Yeganə qələbə Rauf Məmmədovun aktivinə yazılıb. Şəhriyar Məmmədyarov, Eltac Səfərli və Aydın Süleymanlı rəqibləri ilə bərabərə qalıblar.

    Kişilərdən ibarət milli sonra bir tur qalmış 13 xalla Ukrayna komandasını qabaqlayaraq birinci yerdədir.

    Qeyd edək ki, İsveçrə sistemi ilə keçirilən Avropa çempionatı oktyabrın 14-də başa çatacaq.

    Avropa çempionatı VIII tur Batumi Azərbaycan şahmat millisi
    Чемпионат Европы: Cборная Азербайджана по шахматам стала единоличным лидером

    Son xəbərlər

    22:22

    İsrail girovların qalıqlarının olduğu 4 cənazəni qəbul edib - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    22:14
    Foto
    Video

    Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Yaxın Şərq Sülh Sammitində iştirak edib - YENİLƏNİB-4

    Xarici siyasət
    22:05

    Gəncədə avtomobillər toqquşub, xəsarət alanlar var

    Hadisə
    21:58

    Tramp İlham Əliyevə təşəkkür edib

    Xarici siyasət
    21:55

    Zərdabda ağır yol qəzası baş verib, ölən və xəsarət alanlar var

    Hadisə
    21:43

    Zelenski: Rusiyanın hücumlarından sonra Ukraynada elektrik enerjisinin idxalına ehtiyac yaranır

    Digər ölkələr
    21:33

    Qəddafidən pul alan Sarkozinin həbsxanaya salınacağı vaxt məlum olub

    Digər ölkələr
    21:31

    Əl-Sisi: İmzalanmış saziş Yaxın Şərqdə sülh və sabitliyin yeni dövrünü başlada bilər

    Digər ölkələr
    21:25

    Tramp: III Dünya müharibəsi olmayacaq

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti