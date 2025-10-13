Avropa çempionatı: Azərbaycanın şahmat millisi birinci pilləyə yüksəlib
Komanda
- 13 oktyabr, 2025
- 21:21
Kişi şahmatçılardan ibarət Azərbaycan millisi Gürcüstanın Batumi şəhərində keçirilən Avropa çempionatında birinci pilləyə yüksəlib.
"Report"un məlumatına görə, buna yığmanın VIII turda Ukraynaya qalib gəlməsi səbəb olub.
Qarşılaşma komandamızın 2,5:1,5 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb. Yığmanın heyətində Şəhriyar Məmmədyarov, Rauf Məmmədov, Aydın Süleymanlı, Məhəmməd Muradlı, Eltac Səfərli mübarizə aparıblar.
Yeganə qələbə Rauf Məmmədovun aktivinə yazılıb. Şəhriyar Məmmədyarov, Eltac Səfərli və Aydın Süleymanlı rəqibləri ilə bərabərə qalıblar.
Kişilərdən ibarət milli sonra bir tur qalmış 13 xalla Ukrayna komandasını qabaqlayaraq birinci yerdədir.
Qeyd edək ki, İsveçrə sistemi ilə keçirilən Avropa çempionatı oktyabrın 14-də başa çatacaq.
Son xəbərlər
22:22
İsrail girovların qalıqlarının olduğu 4 cənazəni qəbul edib - YENİLƏNİBDigər ölkələr
22:14
Foto
Video
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Yaxın Şərq Sülh Sammitində iştirak edib - YENİLƏNİB-4Xarici siyasət
22:05
Gəncədə avtomobillər toqquşub, xəsarət alanlar varHadisə
21:58
Tramp İlham Əliyevə təşəkkür edibXarici siyasət
21:55
Zərdabda ağır yol qəzası baş verib, ölən və xəsarət alanlar varHadisə
21:43
Zelenski: Rusiyanın hücumlarından sonra Ukraynada elektrik enerjisinin idxalına ehtiyac yaranırDigər ölkələr
21:33
Qəddafidən pul alan Sarkozinin həbsxanaya salınacağı vaxt məlum olubDigər ölkələr
21:31
Əl-Sisi: İmzalanmış saziş Yaxın Şərqdə sülh və sabitliyin yeni dövrünü başlada bilərDigər ölkələr
21:25