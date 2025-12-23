Azərbaycan Yüksək Liqalarında legioner limitinin dəyişdirilməsi planlaşdırılır
Komanda
- 23 dekabr, 2025
- 13:05
Kişi və qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqalarında legioner limitinin dəyişdirilməsi planlaşdırılır.
Bu barədə "Report"a Azərbaycan Voleybol Federasiyasından məlumat verilib.
Bildirilib ki, klubların heyətində yerli voleybolçuların oyun təcrübəsi əldə etməsi, yeni nəsil voleybolçuların daha tez inkişaf etməsi və gənc, yerli idmançılara tələbatın yaranması məqsədilə ötən mövsümdən etibarən əcnəbi oyunçuların həm transferləri, həm də meydanda olması ilə bağlı limitlər tətbiq edilir:
"Hazırda klubların sifariş vərəqələrində ən çoxu 6, meydanda isə ən çoxu 5 əcnəbi voleybolçu iştirak edə bilər. Bu limitin növbəti mövsümdə artırılması planlaşdırılır".
Son xəbərlər
13:43
Video
Naxçıvanda "Dövlət qurumlarının informasiya təhlükəsizliyi rəhbərlərinin VII Zirvə Toplantısı" keçirilib - YENİLƏNİBİKT
13:41
Rəhman Hümmətov: "Xəzərin səviyyəsinin enməsi daşımaya problemlər yaradır"İnfrastruktur
13:40
Azərbaycan və Türkiyə qida təhlükəsizliyində ortaq mexanizm qururİnfrastruktur
13:39
Avstraliyanın Baş naziri İsrail Prezidentini ölkəsinə rəsmi səfərə dəvət edibDigər ölkələr
13:37
Türkiyəli nazir: "Zəngəzur dəhlizinin istismara verilməsi Orta Dəhlizin potensialını artıracaq"İnfrastruktur
13:35
Dövlət Agentliyi: Aqrar sahədə ticarət qanunvericiliyinə ehtiyac varBiznes
13:34
ABŞ-nin İrəvandakı səfiri missiyasını yanvarda başa vuracaqRegion
13:33
Prezident İlham Əliyev Xankəndinin Kərkicahan qəsəbəsində olubDaxili siyasət
13:31