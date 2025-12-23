BŞTİ: Bakıda bağçadakı yanğında xəsarət alan olmayıb
Elm və təhsil
- 23 dekabr, 2025
- 13:00
Bakıda 79 nömrəli körpələr evi-uşaq bağçasının elektrik şitində qısaqapanma nəticəsində kiçikhəcmli yanğın baş verib.
Bu barədə "Report"un sorğusuna cavab olaraq Bakı Şəhər Təhsil İdarəsindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yanğından mühafizə xidmətinə məlumat verilib və yanğının yayılmasının qarşısı alınıb.
Hadisə nəticəsində xəsarət alan olmayıb.
Aidiyyəti qurumlar tərəfindən hadisənin səbəbləri araşdırılır.
