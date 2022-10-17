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Чемпионат Европы: Азербайджанский тяжелоатлет завоевал три медали

Чемпионат Европы: Азербайджанский тяжелоатлет завоевал три медали Азербайджанский тяжелоатлет Техран Мамедов завоевал три медали на проходящем в Дурресе (Албания) чемпионате Европы U20 и U23.
Индивидуальные
17 октября 2022 г. 16:35
Чемпионат Европы: Азербайджанский тяжелоатлет завоевал три медали

Азербайджанский тяжелоатлет Техран Мамедов завоевал три медали на проходящем в Дурресе (Албания) чемпионате Европы U20 и U23.

Как сообщили Report в Федерации тяжелой атлетики Азербайджана, выступающий в весовой категории до 61 кг спортсмен поднял 120 кг в рывке и завоевал серебряную медаль.

Спортсмен, поднявший 141 кг в толчке (одно из упражнений тяжелоатлетического двоеборья), был удостоен третьего места.

Мамедов в итоговом зачете завоевал серебряную медаль с общим результатом 261 кг (120+141).

Отметим, что в соревнованиях, которые продлятся до 25 октября, принимают участие 416 спортсменов (194 - женщины, 222 - мужчины) из 37 стран.

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Версия на азербайджанском языке Avropa çempionatı: Azərbaycan ağırlıqqaldıranı 3 medal qazanıb

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