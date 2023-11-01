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Чемпионат Европы: Азербайджанские каратисты завоевали три золотые медали

Чемпионат Европы: Азербайджанские каратисты завоевали три золотые медали Команда Кудо Федерации Косики Каратэ-до Азербайджана успешно выступила на чемпионате Европы, проходившем в Каунасе (Литва).
Индивидуальные
1 ноября 2023 г. 00:44
Чемпионат Европы: Азербайджанские каратисты завоевали три золотые медали

Команда кудо Федерации косики каратэ-до Азербайджана успешно выступила на чемпионате Европы, проходившем в Каунасе (Литва).

Как передает Report со ссылкой на федерацию, в соревновании приняли участие 5 спортсменов Азербайджана - Вусал Алиев, Кянан Исмаилзаде, Севиндж Мовсумзаде, Рашад Гулиев и Эльбрус Самедов.

По итогам континентального первенства, в котором также выступали спортсмены из Болгарии, Литвы, Грузии, Франции, Италии, Армении, Украины, Мальты, Англии, Кыргызстана, Эстонии и Испании, наши каратисты завоевали три золотые и одну серебряную медали.

Так, Вюсал Алиев, выступавший в категории -270, Севиндж Мовсумзаде (-215, U-19) и Эльбрус Самедов (-250) завоевали золотые медали. Следует отметить, что Э.Самедов в решающем поединке взял верх над представителем Армении. Еще один наш спортсмен Кянан Исмаилзаде, в категории -230 (U-19), в финале уступил грузинскому спортсмену и довольствовался серебром.

"Выражаем глубокую благодарность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, который всегда с большой заботой относится к спорту и спортсменам, и заверяем, что и впредь наши атлеты будут добиваться высоких результатов.

Между тем, хочется отметить неоценимые заслуги почетного президента Азербайджанской федерации косики карате-до Аднана Ахмедзаде, президента Федерации Рафаэля Буниятова, вице-президента Велиюллы Буниятова и главного тренера сборной Назима Мовсюмзаде в подготовке спортсменов к соревнованиям.

От имени руководства федерации также выражаем свою благодарность министру молодежи и спорта Фариду Гаибову и президенту общественного объединения "Федерация карате Азербайджана" Ульви Гулиеву, которые оказывают нам постоянную поддержку", - отмечается в сообщении Федерации.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan karateçiləri Avropa çempionatında 3 qızıl və 1 gümüş qazanıblar

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