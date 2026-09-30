Чемпиона мира по дзюдо из РФ Каниковского временно отстранили за допинг
Индивидуальные
- 30 сентября, 2026
- 14:53
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Международное агентство допинг-тестирования (ITA) временно отстранило российского дзюдоиста Матвея Каниковского.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается на сайте организации.
Отстранение отсчитывается с 10 апреля 2026 года. В его пробе, взятой 15 марта, было обнаружено запрещенное вещество лигандрол.
Каниковскому 24 года. Он является победителем чемпионата мира (2025 ) и Европы (2024) в весовой категории до 100 кг.
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