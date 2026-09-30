Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026
    Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026

    Чемпиона мира по дзюдо из РФ Каниковского временно отстранили за допинг

    Индивидуальные
    • 30 сентября, 2026
    • 14:53
    Чемпиона мира по дзюдо из РФ Каниковского временно отстранили за допинг

    Международное агентство допинг-тестирования (ITA) временно отстранило российского дзюдоиста Матвея Каниковского.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается на сайте организации.

    Отстранение отсчитывается с 10 апреля 2026 года. В его пробе, взятой 15 марта, было обнаружено запрещенное вещество лигандрол.

    Каниковскому 24 года. Он является победителем чемпионата мира (2025 ) и Европы (2024) в весовой категории до 100 кг.

    Матвей Каниковский Всемирное антидопинговое агентство Дзюдо Российская Федерация (РФ)
    Rusiyalı Avropa və dünya çempionu Matvey Kanikovski yarışlardan kənarlaşdırılıb
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    05:59

    Трамп заявил о серьезных проблемах в Европе

    Другие страны
    05:25

    Президент Польши утвердил налог на сверхприбыль нефтяных компаний

    Другие страны
    04:43

    Raytheon получила контракт Пентагона на $24,4 млрд на поставку ракет SM-6

    Другие страны
    04:16

    Трамп допустил завершение конфликта с Ираном до выборов в Конгресс

    Другие страны
    03:58

    The Times: Европа не договорилась об ответе на требования США по запасам дизеля

    Другие страны
    03:21

    В Малайзии стартует перенесенный Гран-при Бахрейна "Формулы-1"

    Формула 1
    02:44

    Трамп: Ирану оставалось несколько недель до получения ядерного оружия

    Другие страны
    02:17

    Bild: Германия модернизирует порт Гамбурга для переброски военной техники НАТО

    Другие страны
    01:59

    Трамп допустил обращение к Европе по поводу поставок дизельного топлива

    Другие страны
    Лента новостей