Rusiyalı Avropa və dünya çempionu Matvey Kanikovski yarışlardan kənarlaşdırılıb
Fərdi
- 30 sentyabr, 2026
- 14:47
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Beynəlxalq Test Agentliyi rusiyalı cüdoçu Matvey Kanikovskinin yarışlarda iştirakını müvəqqəti dayandırıb.
"Report" TASS-a istinadən xəbər verir ki, 24 yaşlı idmançıdan martın 15-də götürülmüş nümunədə qadağan olunmuş maddə aşkarlanıb.
Xatırladaq ki, 100 kq çəki dərəcəsində çıxış edən Matvey Kanikovski 2025-ci ildə dünya, 2024-cü ildə Avropa çempionatında qızıl medal qazanıb.
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