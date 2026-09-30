İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)

    Rusiyalı Avropa və dünya çempionu Matvey Kanikovski yarışlardan kənarlaşdırılıb

    Fərdi
    • 30 sentyabr, 2026
    • 14:47
    Rusiyalı Avropa və dünya çempionu Matvey Kanikovski yarışlardan kənarlaşdırılıb

    Beynəlxalq Test Agentliyi rusiyalı cüdoçu Matvey Kanikovskinin yarışlarda iştirakını müvəqqəti dayandırıb.

    "Report" TASS-a istinadən xəbər verir ki, 24 yaşlı idmançıdan martın 15-də götürülmüş nümunədə qadağan olunmuş maddə aşkarlanıb.

    Xatırladaq ki, 100 kq çəki dərəcəsində çıxış edən Matvey Kanikovski 2025-ci ildə dünya, 2024-cü ildə Avropa çempionatında qızıl medal qazanıb.

    Matvey Kanikovski Beynəlxalq Test Agentliyi Cüdo
    Чемпиона мира по дзюдо из РФ Каниковского временно отстранили за допинг
    MiniBoss
    MiniBoss

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