Чемпион мира и Европы: "Когда я вижу армян, пою песню 'Сары Гялин'"

Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ "Мне нравится и слушать музыку, и петь. Люблю иногда напевать". Как сообщает Report, об этом заявил чемпион Европы и Мира 2014 года по вольной борьбе Гаджи Алиев в своем интервью, размещенном на официальном сайте Федерации по борьбе Азербайджана.

23-летний богатырь напевая песню "Сары Гялин" с уверенностью отметил, что эта песня принадлежит Азербайджану. "Во время международных соревнований, когда остаюсь в одном отеле с армянской сборной напеваю "Сары Гялин" в коридорах, комнатах, лифтах, так, чтобы они услышали. Пусть знают, что эта песня принадлежит не им, а нам".

Гаджи Алиев рассказал об армянских борцах, с которыми он встречался 2 раза и оба раза одерживал победу. Он отметил, что перед встречей с ними он настраивается исключительно на победу. "В независимости от того, сильные они соперники или слабые, на встречах с армянами я чувствую, что не хочу проигрывать. Стараюсь одержать победу. На самом деле ты не робеешь. Но как-никак перед тобой находится твой враг, при победе над которым испытываешь прекрасные чувства. Об этих чувствах знают наши спортсмены, побеждавшие в таких поединках".

Отметим, что Гаджи Алиев стал победителем в весовой категории до 61 кг и получил золотые медали на чемпионате мира, прошедшем в городе Вантаа (Финляндия) и на чемпионате Европы, прошедшем в Ташкенте (Узбекистан).