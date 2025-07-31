Бывшего игрока НБА задержали по подозрению в организации подпольного казино

Бывший защитник ряда клубов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Гилберт Аринас задержан по подозрению в организации подпольного игорного бизнеса.

Бывший защитник ряда клубов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Гилберт Аринас задержан по подозрению в организации подпольного игорного бизнеса.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры центрального округа штата Калифорния.

Аринас в период с сентября 2021 года по июль 2022 года сдавал в аренду свой особняк для проведения нелегальных игр в покер с высокими ставками. Вместе с баскетболистом были задержаны несколько граждан Израиля.

Аринасу 43 года, в НБА он выступал за "Голден Стейт", "Вашингтон", "Орландо", "Мемфис". В 2005, 2006 и 2007 годах участвовал в Матчах всех звезд НБА.