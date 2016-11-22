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    Бюджет Олимпийских игр 2020 года будет сокращен

    Ранее предполагалось, что бюджет Олимпиады в Японии составит 29,5 млрд долларов США

    Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ Бюджет летних Олимпийских игр 2020 года в Токио будет сокращен примерно до 18,2 млрд. долларов США, сообщает Report со ссылкой на Kyodo.

    До этого предполагалось, что бюджет Олимпиады в Японии составит 29,5 млрд долларов, однако данная сумма была подвергнута критике со стороны Международного олимпийского комитета (МОК) и губернатора Токио Юрико Коикэ.

    ХХХII летние Олимпийские игры будут проходить в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года.

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