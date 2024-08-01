Бронзовый призер Олимпиады: Хочу, чтобы гимн Азербайджана снова прозвучал в Париже

Я бы хотел поспособствовать тому, чтобы гимн Азербайджана снова прозвучал в Париже.

Я бы хотел поспособствовать тому, чтобы гимн Азербайджана снова прозвучал в Париже.

Как сообщает командированный в Париж корреспондент Report, об этом сказал азербайджанский боксер Альфонсо Домингес.

Мастер кожаных перчаток рассказал о своем выходе в полуфинал соревнований по боксу на Олимпиаде во Франции: "Встреча прошла тяжело. Однако, я уже обеспечил себе бронзовую медаль. Я рад, что впервые в истории Азербайджана завоевал медаль на двух Олимпийских играх подряд. Моя цель - выиграть золотую медаль. Хочу поспособствовать тому, чтобы гимн Азербайджана снова прозвучал в Париже".

Отметим, что Альфонсо Домингес одолел в весовой категории до 92 кг казахстанца Айбека Оралбая, выйдя в полуфинал и обеспечив себе бронзу.

Его соперником в полуфинале станет испанец Энмануэль Рейес Пла.