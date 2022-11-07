Британская гимнастка азербайджанского происхождения стала чемпионкой мира

Британская гимнастка азербайджанского происхождения Джессика Гадирова завоевала золотую медаль в вольных упражнениях на чемпионате мира в английском Ливерпуле.

Британская гимнастка азербайджанского происхождения Джессика Гадирова завоевала золотую медаль в вольных упражнениях на чемпионате мира в английском Ливерпуле.

Как сообщает Report , 18-летняя спортсменка получила от судей 14,200 балла.

Ее сестра-близнец Дженнифер Гадирова заняла седьмое место с результатом 13,166 балла.

"После финала многоборья во время выступлений чувствовала определенную боль. Я просто пыталась идти вперед, и так рада, что это того стоило. Горжусь собой, что продолжила бороться. Я пыталась сосредоточиться на своем выступлении и не прислушивалась к чужому мнению. Я сделала это от всего сердца", - сказала Джесс Гадирова.

Отметим, что своей победой Д. Гадирова помогла своей команде пройти квалификацию на Парижские Олимпийские игры - 2024.