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Азербайджанский дзюдоист завоевал бронзовую медаль на турнире Большого шлема в Тбилиси

Азербайджанский дзюдоист завоевал бронзовую медаль на турнире Большого шлема в Тбилиси Азербайджанский дзюдоист Балабей Агаев (60 кг) завоевал бронзовую медаль на турнире Большого шлема в столице Грузии Тбилиси.
Индивидуальные
22 марта 2024 г. 17:33
Азербайджанский дзюдоист завоевал бронзовую медаль на турнире Большого шлема в Тбилиси

Азербайджанский дзюдоист Балабей Агаев (60 кг) завоевал бронзовую медаль на турнире Большого шлема в столице Грузии Тбилиси.

Как сообщает Report, 25-летний спортсмен в матче за третье место одолел грузина Георгия Сардалашвили.

Таким образом, в первый день соревнований Азербайджан завоевал свою первую медаль.

Руслан Пашаев и Рашад Елкиев (оба 66 кг) также будут сегодня бороться за бронзовую медаль.

17:14

Три азербайджанских дзюдоиста продолжают борьбу на турнире Большого шлема в столице Грузии Тбилиси.

Как сообщает Report, Балабей Агаев (60 кг), Руслан Пашаев и Рашад Елкиев (оба 66 кг) будут бороться за бронзовую медаль.

Агаев проиграл в полуфинале, а Пашаев и Елкиев - в четвертьфинале.

В борьбе за третье место Балабей Агаев встретится с грузинским спортсменом Георгием Сардалашвили. В утешительном поединке Сардалашвили победил Турана Байрамова.

Руслан Пашаев встретится с итальянцем Маттео Пирасом, а Рашад Елкиев - с бразильцем Виллианом Лимой.

В первый день турнира дзюдоистки Лейла Алиева (48 кг), Гюльтадж Мамедалиева (52 кг), Ачелия Топрак и Фидан Ализаде (обе 57 кг) показали неудачные результаты.

Отметим, что сборная Азербайджана отправилась на турнир Большого шлема, который продлится до 24 марта, в составе 15 спортсменов.

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Версия на азербайджанском языке “Böyük Dəbilqə”: Azərbaycan cüdoçusu yenə bürünc medal qazanıb - YENİLƏNİB

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