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Большой шлем: Азербайджанский дзюдоист одолел армянина

Большой шлем: Азербайджанский дзюдоист одолел армянина Трое азербайджанских дзюдоистов начали сегодня борьбу на турнире "Большого шлема" в Тбилиси (Грузия).
Индивидуальные
4 июня 2022 г. 15:19
Большой шлем: Азербайджанский дзюдоист одолел армянина

Трое азербайджанских дзюдоистов начали сегодня борьбу на турнире "Большого шлема" в Тбилиси (Грузия).

Как сообщает Report, дзюдоисты вступили в борьбу в 1/16 финала.

Выступающий в весовой категории до 73 кг Тельман Велиев в первой встрече одолел Ильхама Кемалова из Туркменистана, но в следующей схватке проиграл местному спортсмену Георгию Чихелидзе и приостановил борьбу.

Зелим Чкаев (81 кг) последовательно одолел Мухаммеда Альхарби из Саудовской Аравии и Этьена Брайана из Канады. В 1/4 финала он победил армянина Геворга Манукяна, представляющего Украину. В полуфинале Чкаев встретится с представителем Грузии Тато Григалашвили.

Эльджан Гаджиев в первой встрече одолел Владимира Золоева из Кыргызстана, а затем Виктора Стерпу из Молдовы. В 1/4 финала он оказался сильнее Шодмона Ризоева из Таджикистана и вышел в полуфинал. Его соперником на пути к финалу станет Джунхван Ли из Южной Кореи.

Отметим, что Туран Байрамов (60 кг) в первый день соревнований завоевал бронзовую медаль. Ровшан Алиев (60 кг) занял 5-е место, а Ибрагим Алиев (66 кг) - 7-е место.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBöyük Dəbilqə: Azərbaycan cüdoçuları yenə finala çıxa bilməyib

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