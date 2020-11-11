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Бой Макгрегор - Порье пройдет в январе на турнире UFC 257

Бой Макгрегор - Порье пройдет в январе на турнире UFC 257 Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор и американец Дастин Порье договорились о проведении второго поединка на турнире UFC 257, который состоится 23 января в Лас-Вегасе.
Индивидуальные
11 ноября 2020 г. 04:59
Бой Макгрегор - Порье пройдет в январе на турнире UFC 257
Дастин Порье и Конор Макгрегор

Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор и американец Дастин Порье договорились о проведении второго поединка на турнире UFC 257, который состоится 23 января в Лас-Вегасе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает портал MMA Fighting.

По информации источника, в понедельник Макгрегор и Порье уладили все тонкости контракта, несмотря на то, что ирландский боец выступал за проведение реванша на турнире UFC 256, запланированном на 12 декабря.

Изначально бойцы намеревались провести благотворительный спарринг 12 декабря в Дублине. Первый поединок Макгрегора и Порье в UFC состоялся в сентябре 2014 года и завершился победой ирландца техническим нокаутом в первом раунде.

Порье 31 год, на его счету 26 побед, шесть поражений, еще один поединок не состоялся. 32-летний Макгрегор провел 26 поединков, одержав 22 победы и потерпев четыре поражения. Первый титул UFC он завоевал в 2015 году, позднее став первым в истории бойцом организации, который одновременно владел двумя титулами в разных весовых категориях (полулегкой и легкой).

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