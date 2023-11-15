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Бой азербайджанского спортсмена в Нью-Йорке признан лучшим шоу UFC

Бой азербайджанского спортсмена в Нью-Йорке признан лучшим шоу UFC Наш соотечественник Назим Садыхов, проживающий в США и представляющий Азербайджан в UFC (Абсолютный бойцовский чемпионат) по смешанным единоборствам (ММА) провел очередной бой в Нью-Йорке.
Индивидуальные
15 ноября 2023 г. 07:58
Бой азербайджанского спортсмена в Нью-Йорке признан лучшим шоу UFC

Наш соотечественник Назим Садыхов, проживающий в США и представляющий Азербайджан в UFC (Абсолютный бойцовский чемпионат) по смешанным единоборствам (ММА) провел очередной бой в Нью-Йорке.

Как сообщает американское бюро Report, в трехраундовом матче в Мэдисон-Сквер-Гарден 29-летний Н.Садыхов встретился с российским спортсменом Вячеславом Борщевым.

В первом раунде азербайджанский боец отправил соперника в нокдаун на несколько минут. В третьем раунде В.Борщев взял верх. В итоге судьи объявили ничью.

В конце боя, проходившего в условиях напряженной борьбы, оба спортсмена исполнили танец “Терекеме”.

Гонка, получившая название "Бой ночи" ("Fight of the night"), была объявлена "лучшим шоу" UFC с доходом в 50 000 долларов США.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani athlete's fight in New York billed as UFC's 'best show'
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan idmançısının Nyu-Yorkdakı mübarizəsi UFC-nin ən yaxşı şousu elan olunub

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