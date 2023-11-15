Бой азербайджанского спортсмена в Нью-Йорке признан лучшим шоу UFC

Наш соотечественник Назим Садыхов, проживающий в США и представляющий Азербайджан в UFC (Абсолютный бойцовский чемпионат) по смешанным единоборствам (ММА) провел очередной бой в Нью-Йорке.

Наш соотечественник Назим Садыхов, проживающий в США и представляющий Азербайджан в UFC (Абсолютный бойцовский чемпионат) по смешанным единоборствам (ММА) провел очередной бой в Нью-Йорке.

Как сообщает американское бюро Report, в трехраундовом матче в Мэдисон-Сквер-Гарден 29-летний Н.Садыхов встретился с российским спортсменом Вячеславом Борщевым.

В первом раунде азербайджанский боец отправил соперника в нокдаун на несколько минут. В третьем раунде В.Борщев взял верх. В итоге судьи объявили ничью.

В конце боя, проходившего в условиях напряженной борьбы, оба спортсмена исполнили танец “Терекеме”.

Гонка, получившая название "Бой ночи" ("Fight of the night"), была объявлена "лучшим шоу" UFC с доходом в 50 000 долларов США.