Билеты на турнир UFC в Баку поступят в продажу 15 мая

Билеты на главный бой турнира UFC в Баку между представителем Азербайджана Рафаэлем Физиевым и мексиканцем Мануэлем Торресом поступят в продажу 15 мая с 10:00.

Как передает Report, об этом сообщили в Операционной компании Baku City Circuit.

Билеты будут доступны на платформе iTicket. Члены "UFC Fight Club" смогут приобрести их 13 мая с 10:00. Для лиц, заранее зарегистрировавшихся и проявивших интерес к мероприятию, продажа откроется днем позже.

Отмечается, что Рафаэль Физиев (13-5, Баку, Азербайджан) в настоящее время занимает 11-е место в легком весе и рассчитывает одержать победу на домашней арене, чтобы вернуться в чемпионскую гонку.

Его соперником станет представитель мексиканского города Тихуана Мануэль "Loco" Торрес (17-3), который одержал все свои победы в UFC нокаутом и имеет 100-процентный показатель досрочных завершений боев.

Напомним, турнир "UFC Fight Night" пройдет 27 июня на Национальной гимнастической арене в Баку.