Билеты на III Игры СНГ поступили в продажу
Индивидуальные
- 25 сентября, 2025
- 17:49
Билеты на III Игры СНГ уже поступили в продажу.
Как сообщает Report, стоимость билетов на все соревнования составляет 3 маната. Продажа осуществляется в городских кассах и на онлайн-платформе iTicket.az.
Игры пройдут с 28 сентября по 8 октября в семи городах Азербайджана - Гяндже, Евлахе, Мингячевире, Габале, Шеки, Гёйгёле и Ханкенди.
Церемонии открытия и закрытия Игр состоятся на Гянджинском городском стадионе.
