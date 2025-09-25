Билеты на III Игры СНГ поступили в продажу

Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия
    Индивидуальные
    • 25 сентября, 2025
    • 17:49
    Билеты на III Игры СНГ уже поступили в продажу.

    Как сообщает Report, стоимость билетов на все соревнования составляет 3 маната. Продажа осуществляется в городских кассах и на онлайн-платформе iTicket.az.

    Игры пройдут с 28 сентября по 8 октября в семи городах Азербайджана - Гяндже, Евлахе, Мингячевире, Габале, Шеки, Гёйгёле и Ханкенди.

    Церемонии открытия и закрытия Игр состоятся на Гянджинском городском стадионе.

    Лента новостей