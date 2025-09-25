III MDB Oyunlarının biletləri satışa çıxarılıb
Fərdi
- 25 sentyabr, 2025
- 17:34
III MDB Oyunlarının biletləri satışa çıxarılıb.
"Report" xəbər verir ki, oyunlar çərçivəsində keçiriləcək bütün yarışlara bilet qiyməti 3 manat təşkil edir.
Biletləri şəhər kassalarından və iTicket.az onlayn platformasından əldə etmək mümkündür.
Xatırladaq ki, III MDB Oyunları 28 sentyabr – 8 oktyabr 2025-ci il tarixlərində Azərbaycanın yeddi şəhərində keçiriləcək: Gəncə, Yevlax, Mingəçevir, Qəbələ, Şəki, Göygöl və Xankəndi. Açılış və bağlanış mərasimləri Gəncə şəhər stadionunda baş tutacaq. Hər iki tədbir yerli vaxtla 19:00-da başlayacaq.
