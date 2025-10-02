Белорусская гимнастка: Наши соперницы на III Играх СНГ были очень сильными
02 октября, 2025
- 17:51
Белорусская гимнастка Виолетта Бордиловская отметила, что ее команда столкнулась с сильными соперниками на III Играх СНГ, но это не помешало им одержать первенство.
Как сообщает корреспондент Report из Шеки,в беседе с журналистами Бордиловская отметила, что очень рада за свою команду.
"Наши спортсмены выступили на высоком уровне. Все наши соперницы были сильными. Зал был великолепным. Организация также была на высоком уровне", - сказала медалистка.
Отметим, что сборная Беларуси заняла первое место в смешанных командных соревнованиях по прыжкам на батуте.
