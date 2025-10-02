Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя
    Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя

    Белорусская гимнастка: Наши соперницы на III Играх СНГ были очень сильными

    Индивидуальные
    • 02 октября, 2025
    • 17:51
    Белорусская гимнастка: Наши соперницы на III Играх СНГ были очень сильными

    Белорусская гимнастка Виолетта Бордиловская отметила, что ее команда столкнулась с сильными соперниками на III Играх СНГ, но это не помешало им одержать первенство.

    Как сообщает корреспондент Report из Шеки,в беседе с журналистами Бордиловская отметила, что очень рада за свою команду.

    "Наши спортсмены выступили на высоком уровне. Все наши соперницы были сильными. Зал был великолепным. Организация также была на высоком уровне", - сказала медалистка.

    Отметим, что сборная Беларуси заняла первое место в смешанных командных соревнованиях по прыжкам на батуте.

    Беларусь гимнастика III Игры стран СНГ
    Belaruslu gimnast: "III MDB Oyunlarında rəqiblərimiz çox çətin idi"

    Последние новости

    18:49
    Фото

    Президент Азербайджана встретился с премьером Нидерландов в Копенгагене - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    18:47

    На станции метро "Гянджлик" зарегистрирован рекордный пассажиропоток из-за матча "Карабаха"

    Инфраструктура
    18:46

    Фон дер Ляйен и Пашинян обсудили предстоящий саммит Европейского политического сообщества в Ереване

    Внешняя политика
    18:33

    Кобахидзе: Отношения с Азербайджаном нужно развивать

    Внешняя политика
    18:20
    Фото

    Азербайджан и Узбекистан совместно примут молодежный чемпионат мира по футболу

    Индивидуальные
    18:18

    III Игры СНГ: 6 азербайджанских боксеров вышли в финал

    Индивидуальные
    18:12

    Президент Европарламента приветствовала соглашение между Азербайджаном и Арменией

    Внешняя политика
    18:07
    Фото

    Ильхам Алиев встретился с президентом Франции в Копенгагене

    Внешняя политика
    18:02

    Ассоциация: Получение разрешения на строительство - сложный и бюрократический процесс

    Инфраструктура
    Лента новостей